Frappes russes contre de nombreuses régions d'Ukraine

9 mars (Reuters) - Des frappes russes ont visé plusieurs régions ukrainiennes tôt jeudi matin, notamment Odessa, dans le sud de l'Ukraine, et Kharkiv, dans l'est du pays, provoquant des coupures d'électricité, ont annoncé les autorités régionales. Le gouverneur de la région d'Odessa, Maksym Martchenko, a déclaré sur Telegram que de nombreux missiles avaient été tirés, touchant une installation énergétique, ce qui a provoqué des coupures d'électricité. Des zones résidentielles ont également été frappées, sans qu'aucune victime ne soit signalée. Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinehoubov, a déclaré que 15 frappes avaient été recensées et que des infrastructures avaient notamment été visées. D'autres frappes ont été rapportées, notamment dans la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine. (Reportage Ron et Olzhas Auyezov; version française Camille Raynaud)