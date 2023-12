Frappes israéliennes sur le sud du Liban, un mort selon Hezbollah

BEYROUTH (Reuters) - Israël a bombardé le sud du Liban lors d'une deuxième journée de violences après la rupture de la trêve entre l'Etat hébreu et le groupe palestinien Hamas. Le Hezbollah a annoncé qu'un de ses combattants avait été tué. Un porte-parole de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a déclaré à Reuters que des bombardements israéliens avaient eu lieu samedi matin près de son quartier général proche de la ville côtière de Naqoura ainsi qu'autour du village frontalier de Rmaych. L'armée israélienne a déclaré avoir mené des bombardements près de Naqoura en guise d'avertissement après avoir repéré une "activité inhabituelle" dans la région. La FINUL a ensuite détecté des tirs vers 11 heures (09 heures GMT) provenant de la zone de Tayr Harfa, à environ un kilomètre de la frontière israélienne, en direction d'Israël. Le Hezbollah libanais, lourdement armé, a déclaré samedi matin dans un communiqué qu'un de ses combattants avait été tué dans le sud du Liban, sans donner de détails. (Reportage de la rédaction de Beyrouth, avec le bureau de Jérusalem; Version française Elizabeth Pineau)