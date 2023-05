Frappes israéliennes et tirs de roquettes à Gaza, deux Palestiniens tués en Cisjordanie

GAZA/JERUSALEM (Reuters) - Des activistes palestiniens de la bande de Gaza ont tiré samedi matin des roquettes en direction d'Israël après des bombardements aériens israéliens contre des cibles liées au Jihad islamique au cours de la nuit. Des affrontements ont aussi éclaté en Cisjordanie, où deux Palestiniens ont été tués lors d'une opération israélienne près de Naplouse, a dit le ministère palestinien de la Santé. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat au sujet de la Cisjordanie. Elle a auparavant déclaré avoir frappé avant l'aube des centres de commandement et des sites de tirs de roquettes du Jihad islamique, deuxième groupe armé de la bande de Gaza derrière le Hamas qui dirige l'enclave palestinienne. Quelques heures plus tard, des activistes de Gaza ont tiré des roquettes vers Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti et les habitants des secteurs proches du territoire palestinien se sont réfugiés dans des abris. Aucune victime n'a été signalée à la suite de ces tirs de roquettes. L'Egypte a entrepris une médiation pour tenter de mettre fin à cette nouvelle vague de violences depuis mardi à Gaza, qui a fait au moins 33 morts côté palestinien et un côté israélien. Un responsable palestinien informé de ces pourparlers les a qualifiés de "compliqués" et "difficiles", tout en confirmant que l'Egypte insistait pour les voir aboutir. Six commandants du Jihad islamique ont été tués depuis mardi, lorsque l'armée israélienne a lancé une campagne de bombardements contre le groupe armé, l'accusant de préparer des attaques. Le Jihad islamique a depuis tiré près d'un millier de roquettes en direction d'Israël. (Reportage Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell, version française Bertrand Boucey)