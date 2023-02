Frappes israéliennes à Gaza après un tir de roquette

GAZA (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé avoir mené jeudi des frappes dans la bande de Gaza, quelques heures après avoir intercepté une roquette tirée en direction d'Israël. Aucune victime n'a été signalée dans l'immédiat. L'armée israélienne a indiqué que les frappes visaient un site de production d'armes et de roquettes utilisé par le Hamas. De puissantes explosions ont été entendues alors que les sirènes d'alertes retentissaient dans les zones israéliennes situées près de la bande de Gaza pour avertir la population de nouveaux tirs de roquettes jeudi, peu avant l'aube. Le tir de roquette de mercredi n'a pas été revendiqué. La branche armée du Front démocratique pour la libération de la Palestine a déclaré avoir tiré des salves de roquettes contre Israël tôt jeudi en réponse aux frappes aériennes et à "l'agression systématique" des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Ce regain de violence intervient alors que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exhorté Israéliens et Palestiniens à un retour au calme lors d'un déplacement de deux jours dans la région lundi et mardi. Depuis le 1er janvier, au moins 35 Palestiniens, militants et civils, ont été tués lors de raids quasi quotidiens de l'armée, selon le ministère de la Santé palestinien, ce qui en fait le mois le plus sanglant en Cisjordanie depuis 2015. (Reportage Henriette Chacar à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi à Gaza; version française Camille Raynaud)