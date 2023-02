Frappes israéliennes à Gaza après des tirs de roquettes

(Actualisé avec précisions) GAZA/JÉRUSALEM, 23 février (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé avoir mené jeudi des frappes aériennes dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes en direction d'Israël. Elle a précisé que six roquettes avaient été tirées en direction de villes du sud d'Israël. Cinq d'entre elles ont été interceptées par le "dôme de fer" et une s'est abattue dans un espace inhabité. Le Djihad islamique n'a pas explicitement revendiqué ces tirs mais il a dit avoir le droit de se défendre après un raid israélien mercredi à Naplouse, en Cisjordanie occupée, au cours duquel onze Palestiniens ont été tués, dont deux commandants locaux du mouvement islamiste armé, et plus de 100 autres blessés. L'armée israélienne a riposté aux tirs de roquettes en bombardant ce qu'elle a présenté comme un atelier de fabrication d'armes du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. L'Egypte et les Nations unies ont entamé une médiation pour éviter une flambée des violences, ont déclaré des responsables. (Reportage de Nidal al-Mughrabi à Gaza et James Mackenzie à Jérusalem; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Bladine Hénault)