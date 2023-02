Frappes israéliennes à Gaza après des tirs de roquettes

Frappes israéliennes à Gaza après des tirs de roquettes













JÉRUSALEM, 23 février (Reuters) - L'armée israélienne a annoncé avoir mené jeudi des frappes dans la bande de Gaza en représailles à des tirs de roquettes en direction d'Israël. L'armée israélienne avait indiqué plus tôt que six roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza en direction d'Israël. Ces tirs de roquettes interviennent au lendemain d'une opération menée par l'armée israélienne à Naplouse, en Cisjordanie occupée, au cours de laquelle onze Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés. (Reportage James Mackenzie; version française Camille Raynaud)