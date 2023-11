Frappes américaines en Irak contre une milice pro-iranienne

Crédit photo © Reuters

par Idrees Ali, Phil Stewart et Timour Azhari WASHINGTON/BAGDAD (Reuters) - Les Etats-Unis ont mené deux séries de frappes en Irak contre un groupe aligné sur l'Iran, ont déclaré mardi des responsables américains dans ce qui semble constituer la première réponse de Washington sur le sol irakien à une série d'attaques contre les troupes américaines menée dans la région. Les Etats-Unis ont hésité à mener des opérations en Irak en raison de la situation politique dans le pays, où le Premier ministre Mohammed Chia al Soudani n'a qu'un contrôle limité sur les milices alliées à l'Iran. Le soutien des groupes pro-iraniens a été nécessaire à Mohammed Chia al Soudani pour accéder au pouvoir il y a un an et ils forment désormais un bloc puissant au sein de sa coalition gouvernementale. La frappe menée mardi soir visait deux installations en Irak, a indiqué l'armée américaine dans un communiqué. "Ces frappes sont une réponse directe aux attaques menées contre les forces des Etats-Unis et de la coalition par l'Iran et les groupes alignés sur l'Iran", était-il précisé. Les frappes américaines ont ciblé et détruit des centres opérationnels de la milice Kataïb Hezbollah situés près d'Al Anbar et de Jourf al Sakr, au sud de Bagdad, a déclaré un responsable de la défense américaine. Kataïb Hezbollah a dit mercredi avoir perdu cinq hommes lors du bombardement à Jourf al Sakr. Les Etats-Unis n'avaient jusque-là mené que trois frappes en Syrie en réponse aux séries d'attaques de drones et de roquettes visant les troupes américaines présentes en Syrie et en Irak. (Reportage de Timour Azhari à Bagdad, Phil Stewart et Ali Idrees à Washington; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)