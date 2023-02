Frappes aériennes israéliennes contre la bande de Gaza

GAZA (Reuters) - Plusieurs explosions ont retenti lundi matin dans la bande de Gaza, a constaté un journaliste de Reuters, alors que l'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes contre un site souterrain utilisé selon elle par des combattants palestiniens pour fabriquer des roquettes. Cette offensive aérienne intervient après que l'Etat hébreu a annoncé au cours du week-end avoir abattu une roquette lancée depuis l'enclave palestinienne, laquelle n'a pas été revendiquée. On ne sait pas dans l'immédiat si les frappes israéliennes ont fait des victimes. Par ailleurs, en Cisjordanie, des soldats israéliens ont encerclé une maison située dans la ville de Naplouse, ont rapporté des témoins. Des échanges de coups de feu ont été signalés. Un groupe local de combattants palestiniens a dit avoir mené une embuscade. Aucun commentaire n'a été effectué par Israël. Des sources palestiniennes ont déclaré que les forces israéliennes avaient aussi effectué lundi matin des tirs au sol contre des positions frontalières du Hamas. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes israéliennes, laissant supposer que des tirs de roquette étaient imminents. (Reportage Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta, rédigé par Dan Williams; version française Jean Terzian)