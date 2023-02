Frappes aériennes israéliennes à Gaza, un Palestinien tué-secours

RAMALLAH, Cisjordanie/GAZA (Reuters) - Les troupes israéliennes ont tué un Palestinien lors d'un raid en Cisjordanie occupée qui a déclenché des affrontements avec des hommes armés lundi, ont déclaré des responsables médicaux, alors que l'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes après avoir abattu au cours du week-end une roquette lancée depuis l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a déclaré que ses troupes étaient entrées dans Naplouse, l'une des zones sensibles du nord de la Cisjordanie qui a fait l'objet de récents raids, pour arrêter des combattants. Les soldats ont échangé des coups de feu avec des hommes armés pendant le raid, a-t-elle ajouté. Le groupe de combattant "La Tanière aux Lions" a déclaré avoir tendu une embuscade aux troupes israéliennes. Des responsables médicaux palestiniens ont précisé qu'un homme de 21 ans avait été tué. Le Hamas l'a revendiqué comme membre sans préciser s'il avait pris part aux combats. Il n'y a pas eu de victimes du côté israélien. À Gaza, des frappes aériennes ont touché ce que l'armée a décrit comme une fonderie souterraine de roquettes du Hamas, en réponse à un lancement transfrontalier de roquettes samedi. Cette roquette a été abattue par le bouclier antimissiles israélien, appelé Iron Dome, sans faire de dégâts. Les Palestiniens ont contesté les propos d'Israël concernant le site frappé pendant la nuit dans la ville de Gaza, affirmant qu'il s'agissait d'une salle de banquet en bord de mer. Les membres du Hamas ont pris le contrôle de Gaza en 2007 et ont mené plusieurs guerres avec Israël depuis. Lorsque de petites factions gazaouies attaquent Israël, celui-ci riposte généralement contre le Hamas. Le lancement de la roquette samedi a été revendiqué par le groupe "La Tanière aux Lions", dont la présence à Gaza n'était pas connue auparavant. Après les frappes aériennes de lundi, plusieurs nouveaux tirs de roquettes ont été effectués contre Israël, déclenchant des sirènes dans ses villes frontalières. Le Front démocratique pour la libération de la Palestine a déclaré avoir tiré ces roquettes, qui n'ont causé aucun dommage. (Reportage Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta, rédigé par Dan Williams ; version française Jean Terzian et Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)