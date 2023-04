Frappes aériennes israéliennes à Gaza après des tirs de roquette

GAZA, 5 avril (Reuters) - L'armée israélienne a mené tôt mercredi des frappes aériennes dans la bande de Gaza, après que des roquettes ont été tirées en direction d'Israël quelques heures après que la police israélienne a effectué un raid dans la mosquée d'Al Aksa. La radio du Hamas a déclaré que les frappes israéliennes avaient touché deux de ses camps d'entraînement, un dans la ville de Gaza et l'autre dans un camp de réfugiés. (Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Camille Raynaud)