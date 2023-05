Frappe ukrainienne sur un village de la région russe de Briansk

2 mai (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont bombardé mardi un village dans la région russe de Briansk, près de la frontière ukrainienne, a déclaré le gouverneur régional sur les réseaux sociaux. "Dans la matinée, les forces armées ukrainiennes ont bombardé le village de Kourkovitchi dans la municipalité de Starodoubsky", a écrit Alexander Bogomaz, gouverneur de Briansk, sur sa chaîne Telegram. "Il n'y a pas eu de victimes. À la suite du bombardement, un incendie s'est déclaré dans l'une des maisons. Tous les services d'urgence sont sur place." Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de source indépendante. L'Ukraine ne revendique presque jamais publiquement la responsabilité d'attaques menées en Russie et dans les territoires ukrainiens contrôlés par les troupes russes. Lundi, une locomotive et sept wagons de marchandises ont déraillé à Briansk après le déclenchement d'un engin explosif non identifié, selon Alexander Bogomaz. Les autorités russes affirment que la région, qui borde à la fois l'Ukraine et la Biélorussie, a subi de nombreuses attaques de la part de groupes de sabotage pro-ukrainiens depuis le début de la guerre. Samedi, Alexander Bogomaz a fait état de quatre décès parmi les civils dans la même région après des tirs d'obus provenant du côté ukrainien de la frontière. (Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)