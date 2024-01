Frappe israélienne présumée près de Damas, deux morts, des blessés

DAMAS (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi en Syrie, dans la banlieue sud de Damas, dans ce que les médias syriens et iraniens présentent comme une frappe aérienne israélienne. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de l'état-major israélien s'est refusé à tout commentaire. Des explosions avaient d'abord été signalées par les médias officiels iraniens près du mausolée de Sayyida Zeinab, lieu saint chiite dans la banlieue de Damas. Selon l'agence de presse (privée) iranienne Tasnim, l'armée israélienne, qui mène des frappes ciblées depuis des années contre des intérêts iraniens et des sites du Hezbollah sur le territoire syrien, "a attaqué un centre de 'conseil' de l'armée iranienne" en Syrie. L'ambassadeur d'Iran en Syrie, Hossein Akbari, a démenti cette information et affirmé que les victimes n'étaient pas d'origine iranienne. Selon une source militaire syrienne citée par les médias d'Etat, la frappe a visé plusieurs points du sud de Damas. (Reportage Kinda Makieh, Firas Makdesi, Laila Bassam, Clauda Tanios et Tala Ramadan ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)