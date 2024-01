Frappe israélienne en Syrie, des "conseillers iraniens" tués

Frappe israélienne en Syrie, des "conseillers iraniens" tués













(Actualisé avec bilan) DAMAS/DUBAÏ, 29 janvier (Reuters) - "Un certain nombre" de conseillers iraniens ont été tués lundi par une frappe israélienne dans le sud de Damas, rapportent les médias d'Etat syriens. Des civils, dont le nombre n'est pas précisé, ont également été tués, ajoutent-ils. L'ambassadeur d'Iran en Syrie, cité par Tasnim, avait auparavant déclaré qu'il n'y avait pas de ressortissants iraniens au nombre des victimes. Des explosions avaient été signalées par les médias officiels iraniens près du mausolée de Sayyida Zeinab, lieu saint chiite situé dans la banlieue sud de la capitale syrienne. Une source iranienne avait dit à Reuters qu'un site utilisé par les Gardiens de la révolution islamique, organisation paramilitaire iranienne, avait été touché. Un porte-parole de l'armée israélienne interrogé à ce sujet s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Kinda Makieh, Firas Makdesi, Laila Bassam, Clauda Tanios et Tala Ramadan ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)