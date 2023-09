Frappe de missile russe dans le centre de l'Ukraine

Frappe de missile russe dans le centre de l'Ukraine













KYIV, 1er septembre (Reuters) - Une entreprise privée a été vendredi la cible d'un missile de croisière russe de longue portée dans la région de Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine, ont annoncé les autorités ukrainiennes. L'attaque nocturne a causé des dommages matériels et trois blessés ont été recensés. "Malheureusement, il y a des victimes, trois civils à qui sont fournis les soins de première nécessité", a écrit sur Telegram le gouverneur de l'oblast, Serhiy Borzov. Les forces aériennes ukrainiennes ont dit avoir abattu un autre missile survolant la région centrale de Kirovohrad, a ajouté le gouverneur. (Reportage par Dan Peleschuk; version française Zhifan Liu, édité par Jean-Stéphane Brosse)