Frappe de drone israélien contre la bande de Gaza

Crédit photo © Reuters

par Nidal al-Mughrabi JERUSALEM (Reuters) - Une frappe de drone israélien a visé vendredi des positions du Hamas dans la bande de Gaza, où des affrontements opposent depuis plusieurs jours manifestants palestiniens et forces israéliennes le long du mur de séparation. L'armée israélienne a déclaré que la frappe visait des sites du mouvement islamiste qui contrôle la bande de Gaza, tandis qu'un char avait ciblé une autre position d'où des coups de feu avaient été tirés sur les soldats affrontant les manifestants. La station de radio Aksa, liée au Hamas, a rapporté que deux personnes avaient été blessées dans les frappes. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que 28 Palestiniens avaient été blessés dans des heurts entre manifestants et forces de sécurité israéliennes, qui interviennent quelques jours après la mort d'un manifestant tué par des soldats israéliens. L'armée israélienne a par ailleurs tué vendredi un membre du Djihad islamique lors d'une intervention dans un village proche de Djénine, en Cisjordanie occupée. La Cisjordanie connaît depuis début 2022 une recrudescence des violences entre Palestiniens et armée israélienne. (Avec la contribution d'Ali Sawafta et Henriette Chacar, rédigé par James Mackenzie; version française Camille Raynaud, édité par Bertrand Boucey)