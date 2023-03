François rassemble les cardinaux pour son 10e anniversaire comme pape

par Philip Pullella CITE DU VATICAN, 13 mars (Reuters) - Le pape François va marquer ce lundi son dixième anniversaire en tant que souverain pontife avec une messe rassemblant les cardinaux romains dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe du Vatican, où il loge depuis qu'il a été élu, à la suite de la démission de Benoît XVI, le 13 mars 2013. François, âgé de 86 ans, ne s'est jamais installé dans le Palais Apostolique du Vatican utilisé par ses prédécesseurs, dans le cadre d'une volonté d'apporter une image de simplicité au rôle de souverain pontife. Si des problèmes à un genou le forcent à recourir par alternance à une canne ou une chaise roulante, François apparaît en bonne santé pour un octogénaire. "Vous ne dirigez pas l'Eglise avec un genou mais avec la tête", aurait-il dit à un conseiller après avoir utilisé une chaise roulante pour la première fois publiquement en mai 2022. François a fait savoir qu'il était prêt à démissionner si de graves problèmes de santé venaient à l'empêcher d'assurer ses fonctions, tout en déclarant qu'il serait préférable que devenir pape émérite ne devienne pas une "mode". Benoît XVI fut le premier pape à démissionner en six siècles, pour raisons de santé. Il est décédé près de dix années après sa démission. La longévité du règne de François, né en Argentine et premier pape issu de l'Amérique latine, dépasse la moyenne établie par l'ensemble de ses 265 prédécesseurs - sept ans et demi. Au cours de ses dix années comme souverain pontife, il a visité 60 Etats et territoires, sans toutefois se rendre dans son pays natal. (Reportage Philip Pullella; version française Jean Terzian)