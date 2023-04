François Léotard est mort, annonce Emmanuel Macron

PARIS, 25 avril (Reuters) - Ministre de la Culture de Jacques Chirac et de la Défense sous Edouard Balladur, François Léotard est mort à l'âge de 81 ans, a annoncé mardi Emmanuel Macron. "François Léotard a servi l'État et porté une grande idée de la culture. Avec sa disparition, nous perdons un esprit libre, un homme de livres et d'engagement", a écrit le président français sur Twitter. Impliqué dans l'affaire Karachi, un dossier de rétrocommissions illégales sur des contrats vendus au Pakistan et des frégates destinées à l'Arabie saoudite, François Léotard a été condamné en 2021 par la Cour de justice de la République à deux ans de prison avec sursis et 100.000 euros d'amende pour complicité d'abus de biens sociaux. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)