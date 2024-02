François Bayrou relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem

PARIS, 5 février (Reuters) - Le maire de Pau et président du MoDem, François Bayrou, a été relaxé lundi alors qu'il était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité par instigation de détournements de fonds publics, rapportent plusieurs médias. L'affaire concerne la rémunération d'assistants parlementaires d'eurodéputés du MoDem avec les fonds du Parlement européen alors que ces assistants travaillaient au profit du parti centriste. La révélation de l'affaire, au printemps 2017, avait provoqué la démission de François Bayrou de son poste de ministre de la Justice, un mois seulement après sa nomination. Le parquet avait requis à son encontre 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)