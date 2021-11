France : Zemmour n'a pas réussi "sa mue de polémiste à candidat", dit Le Pen

PARIS (Reuters) - Eric Zemmour n'a pas réussi "sa mue de polémiste à candidat", a estimé dimanche Marine Le Pen au lendemain d'un geste controversé de l'ancien journaliste, qu'elle a une nouvelle fois appelé à renoncer à se présenter au scrutin de 2022.

L'essayiste d'extrême droite, qui n'est toujours pas officiellement candidat et a annoncé la tenue d'un grand meeting dimanche prochain à Paris, a été surpris en train d'échanger des doigts d'honneur avec une passante lors d'un déplacement à Marseille. La photo, prise par l'AFP, a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

"Eric Zemmour reste un polémiste, un polémiste de talent d'ailleurs. Je pense qu'il a fait beaucoup pour nos idées en étant polémiste", a déclaré Marine Le Pen lors du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro. Mais, a-t-elle ajouté, "la mue de polémiste à candidat ne s'est pas faite".

"Je crois que quand on a vocation à devenir président de la République, ou en tout cas qu'on souhaite l'être, et il me semble que c'est son souhait, il faut être capable de sang-froid", a estimé la candidate du RN.

Marine Le Pen, devancée par l'essayiste d'extrême droite dans une poignée de sondages publiés début novembre sur les intentions de vote au premier tour de la présidentielle d'avril, domine à nouveau son adversaire dans les enquêtes d'opinion les plus récentes, retrouvant sa deuxième place derrière le chef de l'Etat Emmanuel Macron, non officiellement candidat.

Sur LCI, elle a appelé Eric Zemmour à le rejoindre au sein de la "famille nationale".

(Jean-Stéphane Brosse)