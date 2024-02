France: Xavier Bertrand veut se présenter à la présidentielle de 2027 contre l’extrême droite

PARIS (Reuters) - Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 contre l'extrême droite, a-t-il déclaré samedi dans un entretien accordé à Ouest-France. "Oui, j'en ai bien l'intention. Je n'ai pas changé d'ambition", a-t-il répondu au quotidien qui l'interrogeait sur le sujet. Ancien ministre de la Santé sous la présidence de Jacques Chirac, puis du Travail sous celle de Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, 58 ans, affirme également vouloir défendre une "République des territoires" face à un gouvernement "trop parisien". Le candidat malheureux à la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2022, qui a par la suite lancé son mouvement politique baptisé "Nous France", associé au parti Les Républicains (LR), dit avoir "appris de ses erreurs". "Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi ! Je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays mais il y a une majorité de Français en colère", explique t-il à Ouest-France. "J'entends y répondre le moment venu. Donc non, en 2027, ça ne sera pas le tour de l'extrême droite." Jean-Pierre Raffarin, cadre historique de l'UMP et figure LR, a jugé sur LCI samedi qu'il était "beaucoup trop tôt" pour que Xavier Bertrand fasse cette annonce. "Il faut réussir à sortir de cette difficulté que nous avons à tracer la deuxième partie de ce quinquennat. Il y a un certain nombre de réformes à faire, on a une majorité relative, c'est difficile", a déclaré l'ancien Premier ministre. "Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire ? Cinq grandes réformes d'ici la fin du quinquennat. C'est de ça dont il faut parler", a ajouté Jean-Pierre Raffarin. (Rédigé par Kate Entringer)