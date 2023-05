France : vif recul des prix à la production en avril

France : vif recul des prix à la production en avril













31 mai (Reuters) - Les prix à la production sur le marché français ont fortement reculé en avril, de 5,1% après une hausse de 1,9% en mars, selon les données publiées mercredi par l'Insee. Ce recul est tiré par celui des prix des produits des industries extractives, énergie et eau (-14,1%) et, dans une moindre mesure, de ceux des produits manufacturés (-0,3%), précise l'institut. Sur un an, la hausse des prix de production de l'industrie française pour le marché français a nettement ralenti en avril, passant de 12,8% en mars à 7,0% le mois dernier. Ils restent toutefois 31% au-dessus de leur niveau moyen de 2021, selon l'Insee. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)