France: "Victor" Kouchner porte plainte contre son ex-beau-père Olivier Duhamel

PARIS (Reuters) - "Victor" Kouchner a déposé plainte contre son ex-beau-père, le constitutionnaliste Olivier Duhamel, après l'ouverture d'une enquête préliminaire diligentée par le parquet de Paris pour viols et agressions sexuelles, y compris sur mineur, a-t-on appris mardi auprès de son avocate.

Dans un livre paru début janvier intitulé "La Familia Grande", Camille Kouchner, belle-fille d'Olivier Duhamel, accuse le politologue d'avoir infligé des violences sexuelles à son frère lorsqu'ils étaient adolescents. Elle le prénomme "Victor" afin de préserver son anonymat.

Sollicitée par Reuters, l'avocate d'Olivier Duhamel n'a pas répondu dans l'immédiat.

Olivier Duhamel, qui présidait notamment la Fondation nationale des Sciences politiques, a annoncé avant la parution du livre de Camille Kouchner qu'en raison d'"attaques personnelles", il mettait fin aux fonctions dans les institutions "dans lesquelles (il) travaille" afin de les "préserver".

Emmanuel Macron a annoncé samedi sur Twitter que la France allait adapter sa législation pour mieux protéger les victimes d'inceste et de violences sexuelles.

Une concertation a débuté lundi afin d’approfondir les pistes qui permettront de renforcer la loi afin de mieux punir les auteurs et "qu'il ne soit plus possible d'entendre qu’un enfant consent à une relation sexuelle avec un adulte", selon les termes du secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance, Adrien Taquet.

(Elizabeth Pineau, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)