France: Vers un déconfinement en 4 étapes, réouverture des terrasses et lieux culturels le 19 mai

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron annoncera un calendrier progressif de déconfinement en quatre étapes, du 3 mai au 30 juin, dans son interview à la presse quotidienne régionale, selon les informations de plusieurs médias.

Le couvre-feu sera notamment décalé à 21h00 le 19 mai, à 23h00 le 9 juin et sera levé le 30 juin, selon Europe 1 et Ouest-France, qui faisait partie des titres ayant participé à l'interview du président de la République.

Le chef de l'Etat annoncera entre autres la réouverture des terrasses, musées, cinémas, théâtres et salles de spectacle le 19 mai avec des jauges limitées, et la réouverture des cafés et restaurants avec des tables de six personnes maximum le 9 juin.

Le 30 juin, avec la levée du couvre-feu seront également supprimées les limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, dira également Emmanuel Macron, selon les extraits de cette interview.

