France: Véran nommé porte-parole, Abad quitte le gouvernement

PARIS (Reuters) - L'Elysée a annoncé lundi la composition du deuxième gouvernement d'Elisabeth Borne, marqué notamment par le remplacement d'Amélie de Montchalin (Transition écologique) et de Brigitte Bourguignon (Santé), défaites aux législatives, respectivement par Christophe Béchu, jusque là ministre délégué aux Collectivités territoriales, et par François Braun, président de Samu-Urgences de France.

Ce remaniement, deux semaines après le deuxième tour des élections législatives, entraîne aussi le départ de Damien Abad (Solidarités), ex-président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, visé par des accusations de viol qu'il conteste.

Olivier Véran abandonne le portefeuille des Relations avec le Parlement pour devenir porte-parole du gouvernement chargé du Renouveau démocratique, en remplacement d'Olivia Grégoire nommée à Bercy où elle sera chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme.

Bruno Le Maire (Economie et Finances) conserve son poste, tout comme Gérald Darmanin (Intérieur) dont le portefeuille s'élargit aux Outre-mer, tandis que Clément Beaune, nommé aux Transports, est remplacé par l'économiste Laurence Boone, nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Europe.

Laurence Boone a été conseillère économique spéciale de l'Elysée lors du mandat de François Hollande et elle était chef économiste et secrétaire générale adjointe de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE).

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Sophie Louet et Bertrand Boucey)