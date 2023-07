France: Une manifestation contre les violences policières interdite à Paris

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La préfecture de Paris a interdit une manifestation contre les violences policières prévue samedi, en raison de "risques de troubles à l'ordre public", une dizaine de jours après la mort d'un jeune tué par un tir de policier qui a déclenché une vague de violences. Dans son arrêté, le préfet a précisé que la manifestation prévue place de la République avait notamment été interdite "dans un contexte tendu qui a vu plusieurs foyers de violences urbaines en Île-de-France et singulièrement à Paris". Le rassemblement devait avoir lieu près de sept ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors de son interpellation en 2016, à l'appel de sa soeur, Assa Traoré. Une marche commémorative à Persan et Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) à laquelle elle devait participer a été interdite en raison du "contexte des émeutes" qui ont suivi la mort de Nahel, 17 ans, survenu le 27 juin, lors d'un contrôle routier à Nanterre (Hauts-de-Seine). (Reportage de Tassilo Hummel, version française Benjamin Mallet)