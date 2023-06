France-Une explosion à Paris fait quatre blessés graves, deux disparus

France-Une explosion à Paris fait quatre blessés graves, deux disparus













Crédit photo © Reuters

par Juliette Jabkhiro et Michel Rose PARIS (Reuters) - Deux personnes sont toujours portées disparues après l'explosion qui a secoué mercredi le Ve arrondissement de Paris, a annoncé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a fait savoir que le pronostic vital était engagé pour quatre victimes. Trente-trois victimes sont quant à elle en "urgence relative", a ajouté le ministre qui n'exclut pas que des victimes, morte ou blessées, soient retrouvées dans la nuit. Edouard Civel, premier adjoint au maire du 5e arrondissement, où s'est produite l'explosion à 16h55 (heure locale), a dans un premier temps évoqué une explosion due au gaz mais le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, s'est par la suite dit "extrêmement prudent" sur la cause du sinistre. Gérald Darmanin ne s'est pas exprimé sur les origines de l'explosion, mais il a indiqué qu'aucune alerte n'avait été donnée avant l'explosion. La procureure de Paris, Laure Beccuau, a déclaré de son côté qu'une enquête avait été confiée à la direction régionale de la police judiciaire de Paris pour "blessures involontaires par violation d'une obligation de prudence ou de sécurité". Les enquêteurs vont d'abord tenter de déterminer s'il y a eu un non-respect de certaines réglementations ou une imprudence individuelle, a dit Laure Beccuau. L'explosion s'est produite dans l'immeuble abritant l'Académie de mode américaine (Paris American Academy), rue Saint-Jacques dans le Quartier latin, et l'incendie qui a suivi a été circonscrit, a déclaré Laurent Nuñez. "J’ai entendu un bruit énorme, je me suis retourné et là j’ai vu une boule de feu gigantesque, de 20 ou 30 mètres de haut (...)", a déclaré à Reuters Quentin Huet, étudiant à l’école des Mines de 20 ans. "Au moment où j’ai repris un peu mes esprits, dans la rue il y avait une odeur de gaz", a-t-il ajouté. "Je regardais un film sur l’ordinateur, heureusement que le canapé était un peu loin des vitres. J’ai entendu un boom et les fenêtres se sont soufflées à l’intérieur de l’appartement", a raconté Khadija, une voisine âgée de 48 ans. Khal Ilsey, 29 ans, qui travaille dans un bar du quartier, a pour sa part dit à Reuters avoir "entendu une énorme explosion". "J’ai cru qu’il s’agissait des travaux à côté. Et en sortant du restaurant j’ai vu des flammes au bout de la rue Saint Jacques." Même si l'incendie est circonscrit, les autorités ont appelé la population à la prudence en raison de risques d'effondrement, alors que deux immeubles mitoyens ont été "sérieusement déstabilisés par l'explosion (et) évacués", selon Laurent Nuñez. Monique Mosser, 75 ans, qui habite à trois immeubles de l'Académie, craint de ne pas pouvoir rentrer chez elle. "J’ai une voisine qui est venue taper et m’a dit que les pompiers demandaient qu’on évacue le plus vite possible (...)J’ai peur qu’ils ne nous laissent pas rentrer ce soir", a-t-elle commenté. Une explosion due au gaz en 2019 rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, a fait quatre morts. (Reportage Juliette Jabkhiro, Stéphanie Lecoq, Michel Rose, Antony Paone, Gonzalo Fuentes et Elizabeth Pineau, rédigé par Nicolas Delame et Kate Entringer, édité par Bertrand Boucey)