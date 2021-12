France: Une dizaine d'offres reçues par la LFP pour la gestion des droits télévisés

PARIS (Reuters) - La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé mardi avoir reçu en début de semaine une dizaine d'offres indicatives de la part d'investisseurs financiers désireux de devenir actionnaires de sa future société commerciale de gestion des droits de diffusion des Championnats de France.

Dans un communiqué, elle a précisé que ces offres allaient être analysées et qu'une sélection d'un "nombre limité de candidats" pour la seconde phase du processus de consultation serait effectuée "ces prochains jours".

Reuters a appris de personnes au fait des discussions que des offres fermes étaient attendues d'ici fin février-début mars.

Certains investisseurs, ont dit les sources, sont prêts à proposer 1,5 milliard d'euros pour une participation comprise entre 10% et 15%.

La LFP, confrontée à une grave crise financière en raison de la crise sanitaire et de la défection l'an dernier de son principal diffuseur, l'espagnol Mediapro, a commencé le mois dernier à démarcher de potentiels investisseurs et avait demandé aux candidats de lui soumettre des offres non-contraignantes d'ici le 13 décembre.

Des sources ont déclaré par le passé que la création d'une société commerciale pourrait entraîner une modification du mode de répartition des revenus tirés des droits de diffusion entre les 40 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, au profit des clubs les plus exposés, comme le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille - qui perçoivent à l'heure actuelle chacun moins de 10% des droits et réclament de longue date une part plus importante.

Au-delà du besoin urgent de liquidités, la LFP espère que le recours à des fonds d'investissement rendra le football français plus attractif, avec pour objectif de doubler voire tripler ses revenus d'ici cinq à dix ans.

Le projet est soutenu par le gouvernement français et par les clubs professionnels, qui ont donné leur accord de principe à la recherche de solutions stratégiques à leurs difficultés, d'après les sources.

Les fonds d'investissement KKR, Advent, Silver Lake, EQT, Bridgepoint et Apollo font partie des probables candidats au rachat d'une participation dans la société commerciale voulue par la LFP, ont dit des personnes au fait de la question.

(Reportage Gwenaelle Barzic, Rédigé par Nicolas Delame et Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)