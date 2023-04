France-Une "baisse visible" des prix alimentaires à la rentrée-Grégoire

PARIS (Reuters) - Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des PME, a dit dimanche sur France Inter s'attendre à une "baisse visible" des prix alimentaires dans les rayons des magasins à la rentrée suite aux négociations qui s'ouvrent avec les industriels de l'agroalimentaire. "A la rentrée de septembre, nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons sur l'inflation alimentaire", a-t-elle dit. "(Avec) des prix qui doivent revenir ce qu'ils étaient pré-inflation." Olivia Grégoire a ajouté qu'après l'Etat et les distributeurs, c'était au tour des industriels de l'agroalimentaire de faire un effort et de répercuter les baisses de prix de certaines matières premières. Ces renégociations sont en train de s'ouvrir et "les fruits vont porter à l'été", a-t-elle ajouté. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a lui aussi estimé mardi que l'inflation des prix alimentaires devrait s'atténuer au second semestre de l'année. Selon l'Insee, l'indice des prix à la consommation harmonisée préliminaire est ressortie à +6,9% en avril dans l'Hexagone, supérieur aux attentes. (Reportage Gilles Guillaume)