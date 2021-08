France: Une 3e dose de vaccin sans doute proposée dès septembre, dit Véran

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Une troisième dose de vaccin contre le COVID-19 sera sans doute proposée aux personnes à risque à partir du mois de septembre en France pour renforcer leurs défenses immunitaires, a déclaré lundi le ministre de la Santé.

Olivier Véran, qui a sollicité l'avis de la Haute Autorité de santé (HAS), a dit s'attendre à ce que celle-ci recommande dans les prochains jours l'administration d'une troisième dose aux plus de 65 ans, la population déjà invitée à se vacciner contre la grippe, ainsi qu'aux personnes immunodéprimées.

"Il y aura un délai de six mois entre la deuxième et la troisième doses, on l'ouvrira début septembre", a-t-il précisé sur BFMTV.

Le ministre de la Santé a par ailleurs estimé que le pic des hospitalisations en réanimation pourrait être atteint dans les prochains jours, ce qui devrait permettre selon lui d'éviter leur saturation. La France recensait lundi 2.215 patients en réanimation en raison du COVID-19 (+87 en 24 heures), loin du pic de la troisième vague.

"C'est le résultat de la vaccination et du pass sanitaire", a assuré Olivier Véran en se félicitant de la forte adhésion des Français à ces mesures.

Le ministre a néanmoins mis en garde contre les conséquences du retour des Français qui ont passé leurs vacances dans le sud du pays, où l'épidémie est la plus virulente, dans des régions jusqu'alors relativement épargnées par la quatrième vague de cet été.

"L'urgence absolue est que les 15% de Français restant (non vaccinés) aillent se faire vacciner", a-t-il rappelé.

(Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)