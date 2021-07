France: Un texte sur la vaccination obligatoire des soignants soumis mardi au Conseil d'Etat

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français va soumettre mardi au Conseil d'Etat un projet de loi visant à rendre la vaccination contre le COVID-19 obligatoire pour les soignants, rapportent lundi plusieurs médias alors que le président Emmanuel Macron doit présenter en début de soirée de nouvelles mesures destinées à lutter contre l'épidémie.

Un projet de loi prévoyant l'élargissement du pass sanitaire actuellement réservé aux grands rassemblements sera également soumis à la validation du Conseil, ajoutent les chaînes BFMTV et LCI.

Le gouvernement espérait à l'origine convaincre suffisamment de Français de se faire vacciner mais il a dû revoir sa copie face à la résistance d'une partie de la population et à la menace d'un fort rebond épidémique dû au variant Delta, beaucoup plus contagieux.

Si le principe est validé par le Conseil d'Etat, la vaccination obligatoire ne concernera dans l'immédiat que le personnel soignant et certaines catégories de travailleurs en contact avec des personnes fragiles.

Selon BFM, le gouvernement entend par ailleurs inciter les Français à se faire vacciner en étendant le recours au pass sanitaire, réclamé jusqu'à présent uniquement pour accéder aux rassemblements de plus de 1.000 personnes ou aux discothèques.

Ce document obtenu grâce à un schéma vaccinal complet, à un test PCR négatif ou à une preuve de guérison du COVID-19 de moins de six mois, sera réclamé à partir du 21 juillet pour tout rassemblement de plus de 50 personnes, rapporte la chaîne.

Il sera élargi début août aux bars et restaurants, aux cinémas et aux théâtres ainsi qu'aux trains et aux avions, ajoute-t-elle.

Les tests PCR, gratuits depuis le début de l'épidémie, contrairement à ce qui se fait dans de nombreux pays, seraient par ailleurs déremboursés à partir du mois d'octobre s'ils ne sont pas prescrits par ordonnance, pour inciter là-aussi à la vaccination, poursuit BFM.

Ces mesures, qui devraient être détaillées par Emmanuel Macron dans une allocution à 20h00 (18h00 GMT), interviennent alors que le nombre de primo-vaccinations est passé de 400.000 par jour en moyenne fin mai à 165.000 aujourd'hui.

L'Italie est jusqu'à présent le seul pays européen à avoir rendu la vaccination obligatoire contre le COVID-19 pour les personnels soignants depuis fin mars. La Grèce a annoncé une mesure similaire lundi.

En France, le nombre de nouveaux cas de contamination est passé de 42.000 par jour mi-avril à moins de 2.000 fin juin, avant de remonter autour de 4.000 actuellement. Selon des épidémiologistes, il pourrait s'élever à 20.000 à la fin du mois si rien n'est fait.

Dans un avis rendu vendredi, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé la vaccination obligatoire pour tous les Français âgés de plus de 12 ans et préconisé le recours aux vaccins à ARN messager, développés par les laboratoires Pfizer et Moderna, qui assurent la meilleure protection contre les variants.

(Bertrand Boucey et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)