France: Un rapport du Sénat pointe des dysfonctionnements lors de la finale de la Ligue des champions

par Sudip Kar-Gupta

PARIS (Reuters) - Un rapport du Sénat a fait état mercredi de dysfonctionnements dans l'organisation de la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid en mai dernier, au Stade de France, à Saint-Denis, entraînant des scènes de chaos et suscitant des tensions politiques entre la Grande-Bretagne et la France.

La rencontre a commencé avec 36 minutes de retard en raison d'incidents aux abords du stade et la police avait déclaré dans un communiqué que de nombreuses personnes ont tenté d'entrer dans le stade sans billets.

Des dizaines de supporters, dont des femmes et des enfants, ont été repoussés par la police à coups de gaz lacrymogène, et des supporters britanniques, comme le maire de Liverpool Steve Rotheram, ont également fait état de vols aux abords du stade situé dans la banlieue nord de la capitale française.

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a toujours défendu qu'un grand nombre de supporters de Liverpool s'étaient présentés sans billet ou avec des faux billets, mais le rapport du Sénat a également mis en évidence d'autres défaillances, notamment concernant le dispositif de sécurité.

"La billetterie ne peut en aucun cas être considérée comme la cause unique ou comme la cause des incidents", a déclaré le sénateur Laurent Lafon lors d'une conférence de presse.

"Il y a eu un déficit d'organisation entre les différents acteurs concernés ", a ajouté le sénateur, soulignant la coordination insuffisante entre la police, les services de sécurité du stade et les responsables des transports qui faisaient face à une grève le même jour.

Selon Laurent Lafon, les dysfonctionnements ont eu lieu "à toutes les étapes de l'évenement".

Gérald Darmanin et la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, ont présenté début juin leurs excuses pour une "fête du sport" gâchée, mais ont maintenu que de nombreux supporters de Liverpool étaient arrivés avec de faux billets, ce que ceux-ci ont nié.

Le porte-parole du Premier ministre britannique avait alors dit que Boris Johnson était extrêmement déçu de la façon dont les supporters de Liverpool avaient été traités à Paris.

Les incidents ont également entaché l'image de la France en tant qu'hôte de grands événements sportifs, le pays devant organiser la Coupe du monde de rugby de 2023 et les Jeux olympiques de 2024.

(Reportage Sudip Kar-Gupta, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)