France : Un protocole à trois doses contre la grippe aviaire

PARIS, 6 décembre (Reuters) - Les canards français devront recevoir une troisième dose de vaccin contre la grippe aviaire, a annoncé mercredi le ministère français de l'Agriculture qui a relevé mardi de "modéré" à "élevé" le niveau de risque dans le pays. "De nouvelles connaissances scientifiques nous ont amené à ajuster le protocole de vaccination pour garantir la meilleure protection possible des animaux et éviter toute flambée épizootique", dit le ministère dans un communiqué. "Pour cela, un protocole à trois doses sera appliqué à partir de la semaine 49 (la semaine qui a débuté lundi-NDLR) et ce jusqu'au 15 mars 2024 sur des zones identifiées à risque et en ciblant les canards mulards", poursuit le communiqué. Le canard mulard est une volaille destinée à la production de foie gras. La France a déclaré la semaine dernière avoir détecté un premier foyer épidémique de grippe aviaire cette saison dans un élevage dans le Morbihan. Depuis, trois autres foyers ont été découverts, dont deux dans le Morbihan et un dans la Somme, a précisé le ministère. Les quatre foyers étaient dans des élevages de dindes. Lundi, la Belgique a signalé un foyer de grippe aviaire dans un élevage à Dixmude, non loin de la frontière avec la France. Le niveau de risque élevé implique que toutes les volailles soient gardées à l'intérieur des exploitations sur l'ensemble du territoire et que des mesures de sécurité supplémentaires soient prises pour éviter la propagation de la maladie. (Reportage Sybille de La Hamaide ; redigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)