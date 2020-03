France: Un maire retrouve un stock de 10.000 masques, confiés au CHU de Tours

par Mourad Guichard

ORLEANS (Loiret) (Reuters) - Un stock de 10.000 masques de type FFP2 stockés à l’occasion de l’épidémie de H1N1 de 2010 vient d’être retrouvé par les services municipaux de la ville de La Riche (Indre-et-Loire) conduisant le maire à lancer un appel national auprès de ses collègues élus.

"Nous les avons trouvé stockés dans des cartons, en parfait état, dans un bâtiment de l’ancienne Direction départementale de l’Équipement (DDE) dont la ville s’est portée acquéreur", a expliqué à Reuters, Wilfried Schwartz, maire de cette commune de 10.400 habitants située près de Tours.

Aussitôt découverts, les stocks ont été cédés au Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours.

"Ils sont naturellement venus les chercher sur le champ et ont commencé à effectuer des tests biologiques pour s’assurer de leur validité", a précisé le maire.

Wilfried Schwartz a immédiatement lancé un appel à l’ensemble des communes, des établissements publics et des entreprises pour que les différentes directions se mettent en quête de stocks oubliés et qu’ils entrent en contact avec les établissements de santé les plus proches.

De son côté, le CHRU a localement lancé un appel aux dons auprès de ces mêmes acteurs.

"Nous élargissons naturellement cette recherche à d’éventuels stocks de gel hydroalcoolique", a insisté le maire qui a conservé quelques masques pour ses agents municipaux en contact avec le public.

(Mourad Guichard, édité par Jean-Michel Bélot)