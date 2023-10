France: Un enseignant tué dans un lycée d'Arras, le PNAT saisi

France: Un enseignant tué dans un lycée d'Arras, le PNAT saisi













Crédit photo © Reuters

par Pascal Rossignol et Layli Foroudi ARRAS (Reuters) - Un enseignant a été tué et deux personnes ont été blessées vendredi lors d'une attaque au couteau dans un lycée d'Arras (Pas-de-Calais) pour laquelle le caractère terroriste a été retenu. Saisi de l'affaire, le Parquet national anti-terroriste (PNAT) a annoncé mené une enquête pour des chefs d'"assassinat en relation avec une entreprise terroriste", de "tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "d'association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes". En fin de matinée, un assaillant s'est introduit dans le lycée Gambetta d'Arras. Selon une source policière, l'agresseur, âgé de 20 ans, est un ancien élève de l'établissement. Il est d'origine tchétchène, né en Russie, et fiché "S", d'après la source, ce qui signifie que les autorités l'avaient identifié comme une menace potentielle pour la sûreté de l'Etat. D'autres médias l'ont dit d'origine ingouche. Le frère de l'agresseur a aussi été arrêté, ajoute cette source. D'après une source proche du dossier, un autre frère de l'assaillant est actuellement en prison dans le cadre de deux affaires, l'une pour association de malfaiteurs terroristes et l'autre pour apologie du terrorisme. L'attaque survient presque trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité par un jeune homme d'origine tchétchène, quelques jours après avoir montré des caricatures de Mahomet publiés par le journal Charlie Hebdo, lors d'un cours d'éducation morale et civique. "Presque trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, c'est à nouveau dans une école que frappe le terrorisme, et dans un contexte que nous connaissons tous", a déclaré le président de la République Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place. "L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans douté sauvé lui-même beaucoup de vies", a ajouté le chef de l'Etat qui était accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue de l'Education nationale, Gabriel Attal. "IL A UN COUTEAU" Selon la police, l'assaillant a blessé grièvement un agent de sécurité du lycée et touché plus légèrement un professeur. Une vidéo obtenue par Reuters montre trois personnes - dont l'une avec une chaise - tentant d'arrêter l'agresseur sur le parking de l'école avant qu'ils ne les frappent. "Il a un couteau, il a un couteau", déclare l'un des témoins de la scène. La police n'a pas pu confirmer auprès de Reuters les informations diffusées par les médias selon lesquelles l'assaillant aurait crié "Allah Akbar". "La police a pu intervenir quatre minutes après l'appel. Et c'est par la rapidité de sa réaction, le grand professionnalisme de nos policiers, que nous avons sans doute pu éviter un bilan encore plus grave", a indiqué Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat a également évoqué une autre tentative d'attentat déjouée vendredi dans une autre région, faisant allusion à l'arrestation à Limay (Yvelines) d'un homme pour port d'arme prohibé à proximité d'un lycée. Par ailleurs, une alerte de sécurité a été déclenchée en début d'après-midi dans un autre établissement scolaire d'Arras, selon un membre du personnel à Reuters. Un troisième homme a été arrêté à l'issue de cet incident, alors qu'il tentait de s'introduire dans l'établissement avec un sac à dos, ont rapporté plusieurs médias. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'exprimera à 20h00 sur TF1. Le PNAT s'exprimera prochainement sur l'attentat, a aussi précisé Emmanuel Macron. En hommage aux victimes, une minute de silence a été observée vendredi après-midi à l'Assemblée nationale. (Reportage Layli Foroudi, Michel Rose, Charlotte Van Campenhout, Tassilo Hummel, Benoit van Overstaeten; rédigé par Augustin Turpin et Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)