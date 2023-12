France: Un avion roumain transportant des Indiens immobilisé dans la Marne, un trafic d'êtres humains suspecté

PARIS (Reuters) - Les autorités françaises ont immobilisé depuis jeudi un vol charter roumain qui faisait une escale technique sur l'aéroport de Vatry (Marne), avec 303 passagers indiens à bord, à la suite d'un renseignement anonyme laissant penser à un possible trafic d'êtres humains, a indiqué le parquet de Paris. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines assurait un vol entre Dubaï, aux Emirats arabes unis, et le Nicaragua. "Un renseignement anonyme a signalé qu'un avion faisant une halte pour ravitaillement à l'aéroport de Vatry (51) transportait des passagers indiens en provenance des Emirats Arabes Unis et à destination peut-être intermédiaire du Nicaragua, susceptible d'être victimes de traite des êtres humains", indique le parquet de Paris dans une déclaration. L'enquête judiciaire a été confiée à la JUNALCO (Juridiction Nationale de Lutte contre la Criminalité Organisée), qui interroge les passagers pour tenter d'établir les conditions et objectifs de leur transport, ajoute le parquet. "Deux des passagers sont entendus sous le régime de la garde à vue afin de vérifier si leur rôle a pu être différent de celui des autres dans ce transport", précise-t-il. (Reportage de Tassilo Hummel, rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)