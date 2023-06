France TV et M6 diffuseront la Coupe du monde féminine de football

PARIS, 14 juin (Reuters) - France Télévisions et M6 diffuseront cet été les matches de la Coupe du monde féminine de football, dont les droits ont fait l'objet d'âpres négociations entre les diffuseurs et la Fifa, qui réclamait à l'origine un montant jugé excessif par les télévisions. La Coupe du monde se déroulera du 20 juillet au 20 août en Nouvelle-Zélande et sera diffusée à des horaires peu favorables à des audiences importantes en Europe. Dans des communiqués séparés, France Télévisions et M6 se félicitent que leur dossier ait été retenu pour ce tournoi ainsi que pour la diffusion des matches de l'équipe de France féminine jusqu'en 2027. Canal+ et beIN Sports avaient aussi soumis des offres à la Fifa. (Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)