France : Trois départements placés en vigilance rouge à l'approche de la tempête Ciaran

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Météo France a placé mercredi trois départements de l'ouest de la France en vigilance rouge alors que la tempête Ciaran doit toucher le nord-ouest du pays à partir de mercredi soir. Le service météorologique a placé les départements du Finistère, des Côtes d'Armor et de la Manche en "vigilance rouge vent violent", indiquant que de très fortes rafales allant de 100 à 120 km/h en général et jusqu'à 130 à 150 km/h sur les côtes du Finistère et du Morbihan étaient attendues dans la soirée et en début de nuit. "Un nouveau renforcement du vent concernera en deuxième partie de nuit le Finistère, les Côtes d'Armor et le Cotentin. Les rafales de vent seront alors très violentes: 130 à 140 km/h dans les terres, 150 à 170 km/h sur les côtes voir plus sur les caps exposés", a prévenu Météo France. La tempête sera accompagnée de fortes précipitations, avec des cumuls pouvant atteindre 30 à 50 millimètres en 6 heures dans le Finistère, le Morbihan et les Côte d'Armor, départements placés en vigilance orange "pluie-inondations". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé mardi sur le réseau social X (ex-Twitter) les personnes résidant dans les départements concernés à éviter tout déplacement dans la nuit de mercredi à jeudi. (Rédigé par Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)