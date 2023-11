France : Trois départements en vigilance rouge avec l'arrivée de la tempête Ciaran

BOULOGNE-SUR-MER, Pas-de-Calais (Reuters) - De vents violents secouaient mercredi le quart nord-ouest de la France, avec trois départements - Finistère, Côtes-d'Armor et Manche - placés en vigilance rouge jusqu'à jeudi matin à cause de la tempête Ciaran, qui devait provoquer dans la nuit de fortes pluies et rafales de vent allant jusqu'à 170 km/heure. Météo-France a annoncé en fin d'après-midi via le réseau social X (anciennement Twitter) que la vigilance orange était étendue à plusieurs départements, dont l'Ile-de-France et l'Eure-et-Loir, portant à 30 le nombre total de départements concernés par cet avertissement pour vents violents. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé via le réseau social X tous les citoyens à la "responsabilité, en faisant preuve d'une grande prudence et en suivant scrupuleusement les consignes des préfets". S'exprimant lui aussi sur cette plateforme, le ministre des Transports, Clément Beaune, a demandé aux habitants des départements en vigilance rouge à "rester chez eux, à ne pas utiliser la voiture". "Les poids lourds ne pourront pas circuler. Les TER et TGV sont impactés. Les aéroports de Brest et Quimper sont fermés", a-t-il détaillé. Il a précisé sur BFM TV qu'aucun TGV ne circulerait jeudi sur les lignes Paris-Le Mans et Paris-Nantes. (Reportage Pascal Rossignol, rédigé par Ingrid Melander et Jean Terzian)