France: Trente-six produits contenant du glyphosate interdits à la vente

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Trente-six produits à base de glyphosate vont être retirés de la vente en France, annonce lundi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

Ces produits représentaient en 2018 près des trois quarts des tonnages de produits à base de glyphosate vendus en France pour des usages agricoles et non agricoles, précise l'agence sanitaire dans un communiqué.

"Ils ne pourront plus être utilisés à compter de fin 2020, en raison de l’insuffisance ou de l’absence de données scientifiques permettant d’écarter tout risque génotoxique", ajoute l'Anses.

L'agence a parallèlement refusé d'autoriser quatre nouveaux produits.

L'Anses a engagé un réexamen de la totalité des autorisations de mise sur le marché des produits à base de glyphosate commercialisés en France à la suite de la réapprobation pour cinq ans de la substance herbicide par l’Union européenne en 2017. Le processus doit s'achever fin 2020.

"Seuls les produits à base de glyphosate répondant aux critères d’efficacité et de sécurité définis au niveau européen pour les usages revendiqués, et ne pouvant pas être substitués de façon satisfaisante, bénéficieront in fine de l’accès au marché français", ajoute l'Anses.

Le glyphosate a été conçu par l'américain Monsanto - racheté en 2018 par le groupe allemand Bayer - sous l'appellation Roundup, qui figure sur la liste des produits interdits. Il est également commercialisé par d'autres géants de la chimie tels que Dow Agrosciences et BASF.

L'Union européenne a autorisé son utilisation jusqu'en décembre 2022. L'Autriche, qui souhaite devenir le premier pays européen à en interdire tous les usages, a fait savoir lundi que la loi sur son interdiction ne pourrait entrer en vigueur le 1er janvier comme prévu parce que la Commission européenne n'a pas été correctement informée.

(Sybille de La Hamaide, Gus Trompiz et Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)