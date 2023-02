France: Trafic perturbé à l'aéroport parisien d'Orly

PARIS (Reuters) - Le trafic aérien était perturbé samedi à la mi-journée à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) pour les vols au départ comme à l'arrivée en raison d'un mouvement de grève surprise des contrôleurs. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) précise sur Twitter qu'en raison du mouvement social national interprofessionnel de ce samedi, des annulations et des retards de vols sont à prévoir. Selon le site internet de la chaîne BFMTV, 50% des vols de la journée sont annulés. Les organisations syndicales ont appelé ce samedi à une nouvelle journée de mobilisation nationale pour protester contre le projet de réforme de retraites du gouvernement, dont l'examen est en cours à l'Assemblée nationale, mais aucune grève n'avait pas été annoncée. (Rédigé par Claude Chendjou)