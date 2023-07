France: Toyota prévoit une hausse de 9% du marché des véhicules en 2023

PARIS (Reuters) - Toyota prévoit une hausse de 9% du marché des véhicules légers neufs à 2,050 millions d'unités en 2023 en raison d'un essoufflement des commandes qui ont porté les immatriculations sur la première partie de l'année, a dit mardi le PDG de Toyota France, Frank Marotte. Au premier semestre, les immatriculations de voitures et véhicules utilitaires légers neufs ont progressé de 13% à 1,1 million d'unités, selon des chiffres publiés samedi par la Plateforme de la filière automobile (PFA). "Ce n'est pas du tout le reflet que l'on constate sur le marché des commandes, la dynamique commerciale réelle depuis le début de l'année est à peu près inverse", a dit Frank Marotte au cours d'une conférence de presse, pointant du doigt la hausse des taux d'intérêt qui renchérit le financement de l'acquisition des véhicules. "Ce qu'on constate au premier semestre sur les immatriculations risque de ne pas forcément se vérifier dans les mois qui viennent, et on va probablement avoir un niveau d'immatriculations qui sera beaucoup moins favorable", a-t-il ajouté. (Reportage par Gilles Guillaume, rédigé par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)