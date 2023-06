France: Six blessés, dont quatre enfants, après une attaque au couteau à Annecy

PARIS (Reuters) - Six personnes, dont quatre jeunes enfants, ont été blessés jeudi dans une attaque au couteau dans un square à Annecy (Haute-Savoie), selon la préfecture. L'assaillant, qui a été interpellé, est de nationalité syrienne, selon la police. D'après une source proche du dossier, l'homme, âgé d'une trentaine d'années, n'était pas connu des services de police et ses motivations restent pour l'heure indéterminées. Le parquet antiterroriste a indiqué ne pas être saisi pour l'instant. La préfecture de Haute-Savoie a précisé que toutes les victimes avaient été conduites à l'hôpital après une intervention rapide des secours et des forces de sécurité. De son côté, un porte-parole de la police a fait état de cinq blessés, un adulte en urgence absolue et quatre enfants dont deux sont aussi en urgence absolue. Sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé une "attaque d’une lâcheté absolue". "La nation est sous le choc", a-t-il ajouté. L'attaque a eu lieu vers 9h45 (7h45 GMT) dans un parc de l'esplanade Pâquier sur les bords du lac d’Annecy. Selon des témoins, l'assaillant s'est attaqué à des poussettes dans une aire de jeu. "Il a sauté (dans l'aire de jeu), il a commencé à crier et directement il s'est dirigé vers les poussettes et a donné des coups de couteau à répétition sur les petits", a déclaré un témoin interrogé par BFMTV. Selon un autre témoin sur BFMTV, les policiers "ont essayé de l'arrêter dans un premier temps sans ouvrir le feu. Quand il a vu qu'il était piégé et qu'il s'attaquait à des personnes âgées, ils lui ont tiré dans les jambes." D'après plusieurs médias, la Première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doivent se rendre à Annecy. (Reportage par Zhifan Liu avec Geert de Clerc et Juliette Jabkhiro, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)