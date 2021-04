France: Servier fait appel de sa condamnation dans le dossier du Mediator

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les laboratoires Servier ont annoncé jeudi leur décision de faire appel de leurs condamnations le 29 mars dernier au titre des délits de tromperie aggravée et d'homicides et blessures involontaires dans le dossier du Mediator.

Dans un communiqué, Servier explique avoir pris cette décision en réaction à l'appel du parquet de Paris contre la relaxe prononcée la semaine dernière au bénéfice du groupe pour les délits d'obtention indue d'autorisation de mise sur le marché et d'escroquerie, en réclamant une amende plus élevée.

"Cette décision entraîne donc la tenue d'un nouveau procès dont le Parquet de Paris porte la responsabilité", a déclaré la société dans un communiqué. "Les Laboratoires Servier étaient disposés à accepter le jugement du tribunal afin de mettre définitivement un terme à cette affaire judiciaire, malgré leur condamnation qu'ils estiment infondée."

Le groupe Servier, qui a commercialisé le Mediator jusqu'à son interdiction en 2009, a été reconnu coupable de tromperie aggravée et homicides et blessures involontaires et condamné le 29 mars à 2,7 millions d'euros d'amende.

Commercialisé comme antidiabétique depuis 1976, le Mediator (benfluorex) était indiqué dans le traitement des diabétiques en surpoids mais a largement été prescrit comme un coupe-faim.

Les doutes sur son utilité médicale et les soupçons sur sa nocivité étaient connus depuis la fin des années 1990 mais il n'a été retiré du marché qu'en 2009 en France.

Selon des études épidémiologiques officielles datant de 2010, le Mediator serait responsable d'au moins 500 morts en France mais d'autres analyses plus récentes suggèrent que le bilan national pourrait atteindre 2.000 décès.

(Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)