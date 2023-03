France/Retraites: Tollé politique après le recours au 49.3 du gouvernement

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault et Elizabeth Pineau PARIS (Reuters) - Le gouvernement s'est résolu jeudi à recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites faute d'être assuré d'obtenir une majorité sur le texte à l'Assemblée nationale, déclenchant un tollé dans l'hémicycle et une vague de protestations parmi les opposants au projet. Le Sénat avait adopté sans surprise dans la matinée la réforme défendue par l'exécutif, qui anticipait un vote beaucoup plus serré à l'Assemblée nationale, où il ne dispose pas de la majorité absolue. S'exprimant à la tribune du Palais Bourbon dans un brouhaha général, avec appels à la "démission" et autre "Marseillaise" en provenance des rangs des députés La France insoumise (LFI), la Première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement. "Aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer", a justifié Elisabeth Borne. "On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites, cette réforme est nécessaire", a poursuivi celle qui dirige le gouvernement depuis mai dernier. Avec le recours au 49.3, le projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale, unanimement rejeté par les syndicats et contesté depuis des semaines dans la rue, sera considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures, est votée par une majorité à la chambre basse. La présidente du groupe Rassemblement national, Marine Le Pen, a annoncé dans la foulée le dépôt d'une motion de censure et demandé la démission d'Elisabeth Borne. "Elle ne peut pas rester dans ces circonstances", a déclaré l'ex-présidente du parti d'extrême-droite et double finaliste de l'élection présidentielle. La présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a dit son intention de déposer une motion de censure contre un gouvernement qui "enfonce le pays tout entier dans une crise de régime". Une motion de censure devrait aussi être déposée par le groupe centriste Liot, fort de 20 membres, associé à d'autres élus, un minimum de 58 députés étant requis. Le président des Républicains, Eric Ciotti, a fait savoir que son camp ne s'associerait à aucune motion incluant le Rassemblement national ou La France insoumise. RISQUES "TROP GRANDS" Emmanuel Macron, qui a présidé jeudi plusieurs réunions à l'Elysée, avait la "volonté politique d'aller au vote" mais il a considéré "qu'en l'état, les risques financiers, économiques étaient trop grands", a fait savoir à Reuters un participant aux discussions au palais présidentiel. L'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale avait déjà connu d'importants remous en première lecture et n'avait pas pu aboutir en raison de débats houleux et des très nombreux amendements déposés par l'opposition. Mercredi, un accord sur une version commune du projet de loi avait été trouvé en commission mixte paritaire (CMP) mais les députés Les Républicains, dont les voix étaient essentielles pour permettre au gouvernement d'obtenir une majorité, restaient très partagés. "Nous n'avons pas eu l'unanimité dans notre groupe, mais il est très clair que la majorité [présidentielle] non plus n'était pas unanime", a réagi Eric Ciotti, qui s'était prononcé personnellement en faveur du texte. "Le gouvernement a gâché cette réforme (...) par une méthode qui n'était pas adaptée", a-t-il ajouté, refusant de faire porter la responsabilité du 49.3 aux Républicains. NOUVELLE MOBILISATION Non loin de l'Assemblée nationale, devant laquelle s'étaient déployées les forces de l'ordre, une manifestation spontanée s'est formée place de la Concorde, en présence de députés LFI. "C'est un texte qui n'a pas de légitimité parlementaire, ni de légitimé dans la rue", a dénoncé l'ancien chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, évoquant un "échec spectaculaire" du camp présidentiel. Les organisations syndicales avaient déjà prévenu que le recours à l'article 49.3 constituerait un "vice-démocratique" susceptible d'aggraver le mécontentement social après des semaines de contestation dans la rue sur la réforme prévoyant le report de l'âge légal de la retraite de 62 ans à 64 ans. "En recourant au 49.3 le gouvernement fait la démonstration qu’il n’a pas de majorité pour approuver le report de deux ans de l’âge légal de départ en retraite. Le compromis politique a échoué", a réagi sur Twitter le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "Ce sont les travailleurs qu’il faut écouter quand on prétend agir sur leur travail." L'intersyndicale doit se réunir dans la soirée pour décider des suites à donner à la mobilisation entamée en début d'année et qui a connu mercredi un huitième opus dans toute la France. "Le passage en force avec l'utilisation du 49.3 doit trouver une réponse à la hauteur de ce mépris du peuple", a réagi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui avait déjà appelé avant l'annonce du 49.3 à amplifier la mobilisation. (Reportage Blandine Hénault et Elizabeth Pineau avec la contribution de Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)