France/Retraites: Pas le moment de réformer, décisions 'claires' en 2022, dit Macron

PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi que le moment n'était pas opportun pour lancer la réforme des retraites, l'une de ses promesses de campagne en 2017, citant la priorité donnée à la lutte contre la crise sanitaire du coronavirus.

S'exprimant lors d'une allocution télévisée depuis l'Elysée, il a toutefois ajouté qu'il serait nécessaire, dès l'an prochain, de prendre des décisions "claires" sur les retraites.

"La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe. Le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise, le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation, font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier", a-t-il dit.

"Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n’a pas changé. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires", a poursuivi le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron avait estimé lors de sa précédente allocution télévisée, le 12 juillet, que la réforme des retraites, suspendue au début de la pandémie de COVID-19, devrait être relancée "dès que les conditions sanitaires seront réunies".

Soucieux de rassurer les Français qui avaient manifesté pendant de longs mois, en 2019-2020, contre la réforme des retraites, il avait aussi assuré que tous bénéficieraient à l'avenir d'une "pension digne, d'au moins 1.000 euros par mois".

Le président français a de nouveau exprimé mardi sa volonté d'"aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte que, au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1.000 euros".

(Reportage Jean-Stéphane Brosse, Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Jean-Michel Bélot)