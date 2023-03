France/Retraites: Mobilisation "sans précédent" des forces de l'ordre mardi, dit Darmanin

PARIS (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi qu'un dispositif de sécurité "sans précédent" serait mis en place mardi en France alors que les autorités s'attendent à la présence d'un millier d'éléments "radicalisés" lors de la dixième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Gérald Darmanin a fait savoir que 13.000 policiers et gendarmes seraient mobilisés à travers le pays, dont 5.500 à Paris, un dispositif qu'il a qualifié de "sans précédent" du fait de "risques très importants" de troubles à l'ordre public. "Des éléments radicalisés issus de la gauche et ultra-gauche tentent de prendre en otages les cortèges syndicaux", a dit Gérald Darmanin, dénonçant la volonté de ces éléments de "pousser la France à feu et à sang". Alors que des violences policières ont été dénoncées depuis le début du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, le ministre de l'Intérieur a appelé les forces de l'ordre à "ne répondre à aucune provocation" et à faire preuve d'un "usage proportionné de la force". (Rédigé par Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)