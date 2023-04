France/Retraites-Macron épargné à la finale de la Coupe de France

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a été épargné lors de la finale de la Coupe de France de football, qui a opposé samedi soir Toulouse et Nantes au stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), au Nord de Paris, malgré la crainte suscitée par les appels à protester contre la réforme des retraites. Le président de la République, qui a salué avant le coup d'envoi les joueurs dans le tunnel menant au terrain, était présent dans les tribunes pour suivre le match et féliciter les vainqueurs. En fin d'après-midi, l'arrêté interdisant la distribution aux spectateurs de sifflets et de plusieurs milliers de "carton rouge à la retraite à 64 ans" avait été suspendu par la justice, selon plusieurs médias citant le tribunal administratif. A la 49e minute de la rencontre, qui a consacré la victoire des Toulousains face aux Nantais (cinq buts à un), quelques sifflets ont été entendus dans les gradins en référence à l'article 49.3 utilisé pour adopter le report de l'âge de départ à la retraite. (Reportage Gilles Guillaume, avec Christian Hartmann et Sudip Kar-Gupta)