France/Retraites: Journée noire en vue dans les transports mardi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La circulation des transports publics sera encore une fois fortement perturbée mardi en raison d'une nouvelle journée de mobilisation des syndicats contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, selon des prévisions de trafic publiées dimanche. La SNCF, dans le cadre d'un préavis de grève commençant lundi 6 mars à 19h00, a fait savoir dans un communiqué que la circulation des trains serait "très fortement perturbée" mardi et a recommandé aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou reporter leurs déplacements et de privilégier le télétravail. L'entreprise prévoit la circulation d'un TGV sur cinq en moyenne, un TER sur cinq, entre un RER sur trois et un sur dix en Ile-de-France, ainsi qu'une interruption presque totale du trafic intercités. Pour le métro, les bus et les tramways parisiens, la RATP table également sur de nombreuses perturbations, avec notamment entre un métro sur quatre et deux sur trois selon les lignes, avec pour certaines une circulation uniquement aux heures de pointe. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a en outre demandé aux compagnies aériennes de réduire de 20% leurs vols à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et de 30% à Paris-Orly pour les journées des 7 et 8 mars en prévision des mouvements sociaux. Elle recommande aussi aux voyageurs de reporter leur déplacement pour ces deux journées. Les organisations syndicales appellent unanimement à une nouvelle journée de mobilisation et menacent de mettre la France à l'arrêt pour empêcher l'adoption du projet de réforme des retraites du gouvernement, dont l'examen a commencé au Sénat jeudi. Certains syndicats, comme la CGT Mines et Energie (FNME-CGT) ont déjà débuté vendredi une grève reconductible et anticipent une "semaine noire" en France. Les routiers appellent à cesser le travail dès dimanche soir. (Reportage Benjamin Mallet)