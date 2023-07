France: Report de la visite d'Etat de Macron en Allemagne

PARIS (Reuters) - La visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Allemagne, qui devait se tenir du 2 au 4 juillet, est reportée "à une date ultérieure", a annoncé l'Elysée samedi dans un communiqué, conséquence du climat de violences qui règne actuellement en France. "Le président de la République et le président allemand Frank-Walter Steinmeier se sont entretenus ce samedi 1er juillet 2023. Compte tenu de la situation intérieure, le président de la République a indiqué qu'il souhaitait pouvoir rester en France ces prochains jours", a dit l'Elysée. La France a connu une quatrième nuit d'émeutes et de dégradations après la mort d'un jeune homme, abattu mardi par un policier lors d'un contrôle routier. Un membre de l'entourage du chef de l'Etat français a fait savoir à Reuters qu'un "moment plus propice" serait trouvé pour faire ce déplacement outre-Rhin. "Une visite d'Etat est une visite d'amitié, purement protocolaire", a souligné cette source. "Les Français n'auraient pas bien compris que le président parte en Allemagne. Ces jours sont importants." La visite d'Etat en France du roi Charles III prévue fin mars dernier avait été reportée en raison des troubles liés à la contestation de la réforme des retraites. Interrogé au sujet de ce second report en peu de temps, l'entourage d'Emmanuel Macron a répondu qu'"évidemment, le président s'adapte à l'agenda national, qui est évolutif". (Reportage Elizabeth Pineau, avec Gilles Guillaume)