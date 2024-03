France : Repli de la consommation des ménages en janvier

29 février (Reuters) - Les dépenses de consommation des ménages en biens en France ont enregistré une baisse en janvier, selon les données publiées jeudi par l'Insee. L'indicateur s'établit à -0,3% ???????après +0,3% en décembre, ont révélé les données. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une baisse de 0,2% en janvier. Cette baisse est liée au recul des achats de biens fabriqués, en particulier des achats de voitures, alors que les dépenses en énergie et les dépenses alimentaires sont en hausse, précise l'Insee. (Rédigé par Michal Aleksandrowicz et Clément Martinot, édité par Kate Entringer)